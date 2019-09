imago images / Camera 4 Bild: imago images / Camera 4

Sa 28.09.2019 | 07:44 | Interviews

- Update Inforadio-Marathonwette: Was passiert am Sonntag?

Es ist Marathon-Mochenende in Berlin, am Sonntag startet der große 46. Berlin Marathon. Zehntausende kämpfen sich dann durch die Stadt und vorne weg: Die Inforadio-Marathonstaffel. Denn Inforadio wettet: 42 schnelle Läuferinnen und Läufer - jeder rennt einen Kilometer - sind in der Staffel schneller als der Weltrekordler Eliud Kipchoge. Inforadio-Redakteurin Anke Burmeister organisiert die Marathonwette und erklärt die Hintergründe.