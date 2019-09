dpa/ picture alliance/ Christoph Soeder Bild: dpa/ picture alliance/ Christoph Soeder

Fr 27.09.2019 | 15:45 | Interviews

- Mord im Tiergarten: Welche Rolle spielt der russische Staat?

Wer steckt hinter dem Mord an einem Georgier? Die Tat passierte am hellichten Tag in einem Park in Berlin-Moabit. Kurz nach der Tat wurde der mutmaßliche Täter festgenommen, ein Mann mit einem russischen Pass. Der "Spiegel" berichtet, dass Indizien dafür sprechen, dass der russische Staat hinter dem Auftrag steckt. Redakteur Maik Baumgärtner hat den mysteriösen Fall für den "Spiegel" recherchiert und glaubt an die Russland-These.



Am meisten spräche für die These einer russischen Beteiligung die falsche Identität des Beschuldigten, der derzeit in Berliner Untersuchungshaft sitzt. "Alle Spuren, die wir bisher mit unseren internationalen Partnern verfolgen konnten, zeigen, dass ein Vadim Sokolov (...) so in Russland nicht existiert", sagte Baumgärtner. Die Identität des mutmaßlichen Täters Sokolov sei damit nicht nur unklar, sondern "komplett falsch" so der "Spiegel"-Reporter. So tauche Sokolov in keinem russischen nationalen Register auf, Dokumente über ihn seien kürzlich erst gesperrt oder angelegt worden. Das mache die Personalie verdächtig.



Das Opfer Zelimkhan Khangoshvili war für die georgischen Behörden tätig und hat laut bisheriger Erkenntnisse in der georgischen Pankissi-Region islamistische Strukturen bekämpft. Zudem habe er russische Spione in der Grenzregion zwichen Georgien und Russland geholfen zu identifizieren. "Allein diese Punkte reichen aus, dass er für russische Geheimdienste ein hochrangiges Ziel war, was ausgeschaltet werden müsste", so der Journalist.



Die Bundesregierung schweigt

Bereits 2015 hat es Attentate auf Khangoshvili gegeben. Danach habe er Georgien verlassen müssen. Vor zehn Jahren wiederum wurde ein Auftragskiller verhaftete, der im Auftrag des russischen Geheimdienstes FSB gehandelt haben soll.



Die Frage ist, wie es mit den Untersuchungen weitergehen soll. Derzeit ermitteln die Berliner Behörden. Baumgärtner sieht es als erwiesen an, dass es sich um einen Fall mit ähnlichen Dimensionen wie der Anschlag auf Sergej Skripal im März 2018 in Großbritannien handelt. Das Schweigen der Bundesregierung zu dem Fall sei ungewöhnlich.