Fr 27.09.2019 | 16:05 | Interviews

- Erfolgreicher Schlag gegen Darknet-Kriminelle

Ermittlern ist am Donnerstag ein Schlag gegen international agierende Cyberkriminelle gelungen. In einer großen Polizeiaktion wurde in einem ehemaligen NATO-Bunker in Rheinland-Pfalz ein großer Server-Anbieter für illegale Darknet-Geschäfte ausgehoben. Mehrere Tatverdächtige wurden festgenommen. Ihnen werden Hackerangriffe, aber auch Waffenhandel, Kinderpornografie und Drogenhandel vorgeworfen. Nicole Mertes vom SWR fasst die Ereignisse für uns zusammen.