- Lompscher: "Der Rückkauf ist eine absolut verantwortungsvolle Strategie"

Das Land Berlin kauft knapp 6000 Sozialwohnungen zurück - zum Preis von 920 Millionen Euro. Aber die Wohnungen gehörten schon einmal der Stadt, sie wurden in einem Paket mit 65.000 Wohnungen verkauft. Der Erlös betrug damals 420 Millionen Euro. Kein gelungener Deal, sagen Kritiker. Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher von der Linkspartei verteidigt jedoch den Ankauf.

Lompscher wehrte im Gespräch mit dem Inforadio den Vorwurf des "schlechten Geschäfts" ab: Wenn die GEWOBAG zu der Einschätzung komme, dass sie den Ankauf ohne staatliche Zuschüsse finanzieren könne, dann würde sie "nicht sagen, dass das ein schlechtes Geschäft ist." Zu höheren Kaufsumme sagte die Bausenatorin, dass "die Welt sich gedreht" habe und es einen Preis hätte, "Fehler von früher zu korrigieren."



Alle damals am Verkauf Beteiligten hätten ihr versichert, sie würden einen solchen Fehler nicht wiederholen. "Dem schließe ich mich uneingeschränkt an", sagte die Linken-Politikerin.



GEWOBAG habe die Wohnungen vorab genau geprüft

Lompscher gehe davon aus, die gekauften Wohnungen seien in einem "guten Zustand". Es handele sich um Nachkriegsbauten, die von der GSW errichtet wurden. Die Menschen, die dort wohnten, wohnten gerne dort, sagte Lompscher - deshalb glaube sie, "dass wir da eine gute Entscheidung getroffen haben." Den genauen Zustand der Wohnungen kenne aber bisher nur die GEWOBAG, die die Unterlagen vorab genau geprüft hätte.

Zu möglichen Mieterhöhungen auch im Rahmen des Mietendeckels könne Lompscher derzeit noch nichts genaues sagen.



Mehr Spielraum bei der Wohnraumvergabe

Die Politikerin sagte, man kaufe dann zurück, wenn es wirtschaftlich für die eigenen Unternehmen sei. "Wir kaufen gerne Bestände zurück, die in einer sozialen Bindung waren oder sind." Damit hätte man wieder mehr Spielraum für die Vergabe von Wohnungen unter sozialen Kriterien. Auch spiele der Ankauf in unterschiedlichen Bezirken eine Rolle.



Es sei eine "absolut verantwortungsvolle Strategie", die Wohnungen zurückzukaufen - denn noch sei der Mietendeckel nicht beschlossen, argumentierte Lompscher. Ebenso müssten die Bestände wieder unter politische Kontrolle gebracht werden.