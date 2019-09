- Oppositionspolitiker Pilz: "Das System Kurz ist die Orbanisierung Österreichs"

In Österreich wird am Sonntag gewählt, denn im Frühjahr zerbrach die Koalition aus FPÖ und ÖVP nach dem sogenannten Ibiza-Skandal um die rechtspopulistische FPÖ. Kanzler Sebastian Kurz wurde damals durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Geschadet hat das den Parteien nicht übermäßig, zumindest wenn man in die Umfragen schaut - dort führen ÖVP und FPÖ wieder. Der Oppositionspolitiker der Partei "Jetzt - Liste Pilz", Peter Pilz, sieht die Wahl als Gradmesser für einen rechtspopulistischen Ruck seines Landes.

Österreich zeige aktuell zwei Lager auf - im einen befänden sich Menschen, die geglaubt hatten, dass nach dem Ibiza-Skandal Schluss sei mit Stillstand in Österreich. Das andere Lager wüsste nicht, "wie es weitergeht", so Pilz. Aus seiner Sicht kämen die Wahlen noch zu früh, als dass es "Abrechnungswahlen" mit de FPÖ und ÖVP würden.



Neuauflage der Koalition von FPÖ und ÖVP denkbar

Nach der Aufdeckung des Skandals wurde eine parlamentarische Untersuchung veranlasst, aber da wäre man "erst am Anfang", so der Politiker. Die Chancen für eine Neuauflage von FPÖ und ÖVP seien da - aber "das wäre das Schlimmste, was Österreich passieren könnte", sagte Pilz. Käme es erneut zu dieser Koalition, liefe parallel aber die parlamentarische Aufarbeitung weiter.



FPÖ-Wähler hätten Ausmaß noch nicht realisiert

Zudem sehe er derzeit die Spaltung der FPÖ kurz bevorstehen, denn deren Ex-Chef H.C Strache stehe kurz vor dem Parteiausschluss. Jetzt sei es die Aufgabe der Oppositon, so Pilz, die "Verbindungen dieser rechtsextemen Partei zu prüfen." Er erhob schwere Vorwürfe, dass die FPÖ in die organisierte Prostitution und Zusammenarbeit mit ukrainischen Oligarchen verwickelt sei. "Diese breigefüllte Beule bricht erst jetzt richtig auf", sagte der Oppositionelle. Es brauche seiner Ansicht nach in Österreich eine Weile, bis die gut 1,3 Millionen Wählerinnen und Wähler der FPÖ realisierten, was genau sie da gewählt hätten.



"Die Orbanisierung Österreichs"

Den Erfolg der FPÖ - und auch die Trotzreaktionen mancher Österreicher nach dem Ibiza-Skandal - führte der Politiker darauf zurück, dass viele Menschen sich alleine gelassen fühlten mit ihren existenziellen Problemen und Ängsten. Sie hätten noch keine "wirklich starke politische Alternative." Wer ratlos, empört oder wütend sei, dürfe nicht zum Schuldigen gemacht werden, sondern die Politik müsse besser werden, so Pilz. Er nannte das "System Kurz" die "Orbanisierung Österreichs". Dies zeige sich darin, dass die ÖVP das Innenministerium und den Verfassunggsschutz übernehmen wolle. Auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft, Justiz und Medien stünden unter Beschuss. "Meine große Angst ist, dass es nach der Wahl dem ORF an den Kragen geht", so der Oppositionspolitiker. Die nächste Wahl sei ein Gradmesser, wie weit die "Orbanisierung" in Österreich Fuß fassen könne.