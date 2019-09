imago images/ snapshot-photography/ M.Czapski Bild: imago images/ snapshot-photography/ M.Czapski

Do 26.09.2019 | 15:05 | Interviews

- Kriminologe: "Polizisten sind naturgemäß höherem Berufsrisiko ausgesetzt"

Am Donnerstag hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass Polizisten sich mit Namensschild oder Identifikationsnummer erkennbar machen müssen. Zwei Brandenburger Polizisten hatten sich zuvor dagegen gewehrt. Ihr Argument: Das bringe sie und ihre Familien in Gefahr. Rückendeckung bekommen sie von der Gewerkschaft der Polizei. Tobias Singelnstein ist für eine Kennzeichnung. Er ist Professor für Kriminologie an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum.