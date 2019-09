- Wie die Trump-Affäre in der Ukraine diskutiert wird

In Washington braut sich etwas zusammen: US-Präsident Donald Trump droht ein Amtsenthebungsverfahren, weil er dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj einen pikanten Deal vorgeschlagen haben soll. In den USA gibt es seit Tagen kein anderes Thema mehr - aber welche Rolle spielt die Affäre in der Ukraine? Das hat unsere Ukraine-Korrespondentin Martha Wilczynski für Inforadio zusammengefasst.

Kurz nach der Veröffentlichung des Mitschnitts eines brisanten Telefongesprächs habe Präsident Selenskyj eine Pressekonferenz einberufen. Dabei hätte er laut Medienbeobachtern vor Ort "diplomatisch" reagiert, so Wilczynski. Er sei "neu und unerfahren", daher hätte er vielleicht nicht die beste Figur abgegeben - aber sich nicht blamiert, so der Tenor der urkainischen Medien.



Seine "Lästereien" über Bundeskanzlerin Angela Merkel und den französischen Staatschef Emmanuel Macron wurden so interpretiert, als dass das Telefonat zu einer "schwierigen Zeit" für die Ukriaine stattgefunden hätte. Besonders mit Blick auf Russland sei Selenskyj damals enttäuscht von Europa gewesen. Insgesamt würde die Affäre jedoch in der Ukraine eher heruntergekocht, so die Korrespondentin.



Anti-Korruptionspolitik steht im Vordergrund

US-Präsident Donald Trump wirft dem Sohn seines demokratischen Rivalen Joe Biden vor, "säckeweise Geld" aus der Ukraine entwendet zu haben. Der US-Präsident sehe deshalb nichts verwerfliches daran, sich bei seinem Amtskollegen in der Ukraine nach den Umtrieben von Hunter Biden umzuhören. Selenskyj hätte Trump lediglich versprochen "bei der Staatsanwaltschaft noch einmal nachzufragen", sagte Wilczynski. Zudem sei eines der wichtigen Anliegen von Selenskyj der Kampf gegen Korruption - auch wenn diese eben aus den USA geleitet würde. Vor knapp zwei Wochen habe in der Ukraine auch das neue Anti-Korruptionsgericht seine Arbeit aufgenommen. Der Fall Hunter Biden wäre demnach ein Fall für die Richter dieses Gerichts.