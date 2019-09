Ulrich Baumgarten Bild: Ulrich Baumgarten

- Eine geburtenstarke Generation geht in Rente

Die Babyboomer-Generation verabschiedet sich langsam vom Arbeitsmarkt: In den kommenden zwei Jahrzehnten werden rund 20 Millionen Menschen in Rente gehen. Die Folgen für den Arbeitsmarkt sind jedoch nicht so dramatisch wie befürchtet, heißt es in einer aktuellen Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Es gäbe viele "Potenziale", die die Lücken schließen würden, sagte Fachbereichsleiter Sebastian Klüsener im Inforadio.