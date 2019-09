Heidi Scherm/ rainer-genilke.de Bild: Heidi Scherm/ rainer-genilke.de

Do 26.09.2019 | 07:25 | Interviews

- Genilke: "Fahrkartenpreise wurden seit 2017 nicht erhöht"

Nach rbb-Informationen will der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Donnerstag in einer Aufsichtsratssitzung höhere Preise für Tickets bei Bus und Bahn beschließen. Das sei durchaus angebracht, weil die Kosten für den VBB gestiegen sind, sagt Rainer Genilke im Inforadio - er ist verkehrspolitischer Sprecher der Brandenburger CDU.