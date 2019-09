rbb/ Markus Streim Bild: rbb/ Markus Streim

- Pelle Springer: Der Marathon-Junior

Noch vier Tage noch bis zum Berlin-Marathon und das bedeutet: Vorbereitungs-Endspurt! Das gilt auch für die 42 Teilnehmer der Inforadio-Marathonwette. Die müssen am Sonntag jeweils zwar nur einen Kilometer rennen, den aber so schnell wie möglich. Damit soll der aktuelle Rekord gebrochen werden. Einer der jüngsten Teilnehmer ist der 15-jährige Pelle Springer. Er trainiert an der Sportschule Potsdam und Inforadio-Reporter Markus Streim hat ihn dort getroffen.