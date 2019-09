- Klimaforscher Fischlin: "Überall auf der Welt gibt es mehr Extrem-Ereignisse"

Für eine aktuelle Klima-Studie des UN-Weltklimarats haben mehr als 100 Forscher rund 7000 wissenschaftliche Schriften ausgewertet und zusammengefasst. Einer der Autoren ist Andreas Fischlin, Professor für Umweltsystemwissenschaften an der Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Zwar blickten wir keiner "Apokalypse" entgegen, so Fischlin - doch werden wir die Folgen des Klimawandels vor unserer Haustür beobachten können.



Das Wetter sei prinzipiell "launisch", so Fischlin. Aber man könne sagen, dass wir "überall auf der Welt mehr Extrem-Ereignisse haben". Dazu zählten Überschwemmungen, denen die Infrastruktur nicht mehr gewachsen sei und Feuer wie jene in Kalifornien oder Australien. Diese seien früher nicht vorgekommen oder nur sehr selten gewesen, so Fischlin.



An Küsten beispielsweise sei der langsame Anstieg des Meeresspiegels nicht das einzige Problem. Vielmehr seien es auch extreme Wetterlagen, die die Wellen an Küsten und in Häfen peitschten. Küstenabschnitte könnten dadurch unbewohnbar werden, sagte Fischlin.



Das Klimapaket der Bundesregierung erachtet Fischlin als "ungenügend". Eine "Apokalypse" sieht er aber nicht - doch "wir müssten weitaus mehr machen", als jetzt beschlossen wurde, sagte der Klima-Experte. Erdgas, Erdöl und Kohle dürften laut seiner Analyse nicht mehr verbrannt werden. Der geplante Kohleausstieg Deutschlands im Jahr 2038 liefe außerdem den Pariser Klimazielen für 2030 entgegen, sagte der Wissenschaftler.



Eingriffe in die Souveränität von Staaten, die sich nicht an Klimavereinbarungen hielten, befürwortet Fischlin nicht. Eher solle es doch darum gehen, seinen Nachbarn nicht zu schädigen und eine globale umweltrechtliche Basis zu finden.