Der UN-Weltklimarat hat einen weiteren Bericht vorgelegt, der bestätigt, dass das Eis weiter schmilzt, Gletscher verschwinden und der Meeresspiegel immer schneller ansteigt. Die Menschen müssten dringend die Emission klimaschädlicher Gase verringern, um die schlimmsten Auswirkungen zu verhindern - so der Bericht. Karsten Smid ist Klima-Experte bei Greenpeace. Ihm geht das Klimapaket der Bundesregierung nicht weit genug.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hätten den aktuellen Klimabericht nach oben korrigiert: Der Meeresspiegel würde bis zum Ende des Jahrhunderts um einen Meter ansteigen, wenn wir so weitermachen wie bisher, sagte Smid.

Dies sei ein "Katastrophenszenario, das Millionen Menschen in den Küstenregionen betrifft", so der Klima-Experte. Hochwasserschäden nähmen dadurch um das hundert- bis tausendfache zu und die Zahl der Klimaflüchtlinge würde stark ansteigen.



Klima-Experte Smid warnt: Die Zahlen waren noch nie so eindeutig, die Erkenntnisse noch nie so klar. Staats- und Regierungschefs sähen tatenlos zu, das Klimapaket der Bundesregierung bezeichnete Smid als "mutlos". Die Politik ignoriere die Wissenschaft derzeit, nicke nur Thesen ab, aber ändere nichts. Die Diskussion um Innovationen statt Verbote sei erfüllt von "leeren Floskeln", so Smid.

Alle Expertinnen und Experten bescheinigten dem Klimapaket der Bundesregieurng, dass es "vorne und hinten nicht reicht." Mit den derzeitigen Vorschlägen erreiche man maximal ein Drittel der Reduktionen, die bis 2030 notwendig wären. Das Klimaziel für das Jahr 2020 würde "krachend verfehlt." Ein Rumlavieren mit halbgaren Vorschlägen könnten wir uns nicht länger leisten, sagte Smid.