- Ulrike Liedtke: "Möchte engen Kontakt mit der kommunalen Familie"

Brandenburgs Landtag hat eine neue Vorsitzende: Ulrike Liedtke von der SPD wurde am Mittwochvormittag zur neuen Landtagspräsidentin gewählt. Die Sozialdemokratin sitzt seit fünf Jahren im Potsdamer Parlament, sie ist von Hause aus Musikwissenschaftlerin. Über ihre neue Aufgabe hat Inforadio mit Ulrike Liedtke persönlich gesprochen.

In ihrer Amtszeit strebt Liedtke Transparenz über Entscheidungsprozesse im Landtag und ein Stück weit auch politische Bildung an. "Ich denke schon, dass die Bürgerinnen und Bürger oft gar nicht so richtig wissen: Was machen die eigentlich im Landtag?", sagte sie. Die Wählerinnen und Wähler könnten nicht immer richtig auseinanderhalten, wer welche Aufgaben auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene übernimmt, sagte die SPD-Politikerin. Dies wolle sie mit ihrer Arbeit verbessern.



Eine ihrer zentralen Aufgaben sei es, die Sitzungen im Landtag zu leiten - dazu gehöre auch eine konstruktive Gesprächkultur. "Die Bürgerinnen und Bürger brauchen ordentliche Ergebnisse, etwas, womit sie etwas anfangen können", sagte Liedtke. Ebenso sollten auch Ortsvorsteher und Bürgermeisterinnen gehört werden - sie wüssten doch am besten, wo vor Ort der Schuh drückt. "Mit der ganzen kommunalen Familie möchte ich einen engen Kontakt halten", sagte die Landtagspräsidentin.



Liedtke überlegt derzeit noch, wie sie genau mit ihrem Stellvertreter Andreas Galau von der AfD umgehen wird. Sie sieht jedoch die Möglichkeit, inhaltlich konstruktiv arbeiten zu können. Auch die Opposition solle nicht "untergebuttert" werden, sagte die Politikerin.