Mi 25.09.2019 | 07:05 | Interviews

- Wissing: "Waldbesitzer brauchen unbürokratische Hilfe"

Am Mittwoch findet in Berlin ein Waldgipfel statt: Rund 200 Vertreter aus unterschiedlichen Verbänden, Einrichtungen und Institutionen werden erwartet. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will in den nächsten vier Jahren 600 Millionen Euro bereitstellen, um die massiven Schäden in den Wäldern zu mildern. Waldbesitzer kritisieren das als zu wenig - verständlicherweise, sagt Volker Wissing (FDP) im Inforadio, er ist Landwirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz.

In Deutschland müssten durch die Schäden mehr als 110.000 Hektar Wald neu begründet werden, erklärte Wissing. Es habe in den Jahren 2018 und 2019 außerdem mehr als 70 Millionen Kubikmeter Schadholz gegeben, so der FDP-Politiker. "Das sind riesige Summen", so der FDP-Politiker. "Deswegen kann ich verstehen, dass die Waldbesitzer sagen: Was die Bundeslandwirtschaftsministerin bisher an Hilfen ankündigt, ist zu wenig." Derzeit würden 25 Millionen Euro auf dem Tisch liegen, also nur 72 Cent pro Hektar Wald, rechnet Wissing vor.

Hintergrund: Wo Wälder wachsen Deutschland ist ein waldreiches Land. Der Anteil liegt bundesweit bei rund 32 Prozent. Mehr als 90 Milliarden Bäume sollen es nach einer Hochrechnung sein. Den größten Wald-Anteil haben Hessen und Rheinland-Pfalz mit 42 Prozent. Schlusslicht ist Schleswig-Holstein mit 11 Prozent. Baden-Württemberg gehört mit 38 Prozent Flächenanteil zu den waldreichen Ländern. Hohe Waldanteile finden sich zum Beispiel in den Steil- und Höhenlagen der Gebirge, in Baden-Württemberg etwa im Schwarzwald. Die Waldgröße in Deutschland hat sich über die Jahrhunderte stark verändert. Aktuell nimmt die Fläche durch Aufforstungen leicht zu. Im Mittelalter verschwanden riesige Waldflächen durch Abholzung für Schiff-, Städte- und Bergbau, für Erzverhüttung und Salzsiederei. In der EU haben Länder wie Finnland mit 77 Prozent, Schweden mit 76 Prozent oder Slowenien mit 63 Prozent wesentlich höhere Waldanteile als Deutschland. Über wenig Wald verfügen dagegen etwa Irland mit 12 Prozent oder die Niederlande mit 11 Prozent. (Quelle: dpa)

Es sei wichtig, dass die Hilfen auch wirklich wirksam sind, so der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister. Deswegen dürfe es keine großen Antragsformulare geben. "Der Bund neigt immer dazu, Hilfen zur Verfügung zu stellen, die dann nicht bei den Betroffenen ankommen, weil die Verfahren zu kompliziert sind", so Wissing. Insgesamt seien große Summen notwendig, erklärte der aktuelle Vorsitzende der Agrarministerkonferenz. "Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass der Wald uns allen etwas wert sein muss. Er ist ein CO2-Speicher - der Wald ist das Paradebeispiel für Nachhaltigkeit und der Klimawandel zerstört unsere Wälder gerade in einer Geschwindigkeit, die dringenden Handlungsbedarf verursacht."