- Grüne wählen ihre Fraktionsspitze neu

Ein Fraktionschef oder eine Fraktionschefin hält der Bezeichnung nach nicht nur die Fraktion zusammen. Er oder sie bestimmt auch den Kurs einer Partei mit und ist in den Debatten im Parlament sehr präsent. Deshalb auch wird es am Dienstag spannend bei den Grünen: Ex-Parteichef Özdemir und die Abgeordnete Kappert-Gonther fordern die Amtsinhaber Göring-Eckardt und Hofreiter heraus. Marcel Heberlein berichtet aus dem Hauptstadtstudio.



Am Dienstagnachmittag werden noch Reden aller Bewerberinnen und Bewerber erwartet. Es bliebe jedoch spannend bis zum Schluss, so Heberlein. Letztlich wird zunächst der Frauenplatz eines Führungsduos gewählt. Glückt Kappert-Gonther die Wahl, so habe auch Özdemir gute Chancen.



Özdemirs Motivation könnte eine Rückkehr in die erste Reihe der Politk sein, so Heberlein. Der Grund für die "Kampfkandidatur" sei, dass es bereits parteiintern Unzufriedenheit mit Hofreiter und Göring-Eckhardt gäbe. Hofreiter verkaufe die Partei nicht optimal, wirke "schludrig", so der Korrespondent. Göring-Eckhardt ließe andere Köpfe aus der Partei nicht gut nach vorne kommen.



Kappert-Gonther ist vielen bisher unbekannt, selbst innerhalb der Partei. Sie ist 52 Jahre alt, kommt aus Bremen und ist seit zwei Jahren im Bundestag aktiv. Sie vertritt eher linke Positionen und hat sich als Gesundheitsexpertin einen Namen gemacht.