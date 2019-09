- Clankriminalität erstmals im BKA-Lagebericht erfasst

Am Dienstag hat das Bundeskriminalamt zusammen mit Bundesinnenminister Horst Seehofer den aktuellen Lagebericht Organisierte Kriminalität veröffentlicht. Ein Schwerpunkt: Arabische und kurdische Clans. Sie sind ein Problem in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Da den Banden nur Familienmitglieder angehören, sind die Ermittlungen schwierig. Korrespondent Uwe Lueb im Hauptstadtstudio fasst Kernelemente des Berichts zusammen.



Laut Lagebericht 2018 hätten kriminelle Clans vor allem mit Rauschgift, Schmuggel sowie Handel von Rauschgift zu tun. Danach folgten Diebstahl von Autos, aber auch Einbrüche, sagte Lueb.



In Berlin werden seit gut zwei Jahren Immobilien, die mit "schmutzigem" Geld gekauft wurden, genauer durchleuchtet oder gleich konfisziert. Damit will man die Clans wirtschaftlich schädigen, denn Immobilien gelten als lukrative Möglichkeit, Geld zu waschen. Dieser Ansatz habe schon erste Erfolge gezeigt, so Lueb. In Deutschland ist die Gesetzeslage dazu 2017 wesentlich vereinfacht worden. Zudem gäbe es Bestrebungen, dass man diese Anstrengungen in der EU ausweiten und harmonisieren wolle, sagte der Korrespondent.



Aber: Es brauche auch mehr Personal und einen besseren Austausch von Daten auf Landes- wie Bundesebene. Ebenso bräuchten Ermittler mehr Befugnisse bei der Verbrecherjagd im Internet, denn dort sind Kriminelle laut BKA ebenfalls sehr aktiv und gut vernetzt.



Auffällig im Bericht laut Lueb: Die Nationalität der Tatverdächtigen. Von rund 6500 Tatverdächtigen im Jahr 2018 waren etwa 2000 deutscher Herkunft. Etwa 4300 Personen waren keine Staatsangehörigen Deutschlands, bei circa 200 Personen ist die Nationalität nicht geklärt. Ebenso auffällig: Fast jeder vierte der gut 45 bekannten Clans in Deutschland wird von libanesischen Oberhäuptern geführt. Dies mag aber auch mit den Stichproben der Behörden zu tun haben, sagte Lueb.

