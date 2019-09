- Pro Asyl begrüßt vorläufige Lösung bei der Seenotrettung

Die Innenminister aus fünf EU-Staaten haben sich am Montag auf einen Notfallmechanismus für im Mittelmeer gerettete Migranten geeinigt. Details der Vereinbarung sollen im Oktober diskutiert werden. Karl Kopp, Leiter der Europa-Abteilung bei Pro Asyl, erklärte im Inforadio, der Notfallmechanismus sei ein wichtiger Schritt.

"Wir sind froh, dass es jetzt möglicherweise wieder offene Häfen in Italien und Malta gibt", sagte Kopp. Es seien zwar noch viele Fragen offen und die Lösung sei Pro Asyl insgesamt zu klein - "aber jetzt ist es erst mal gut, in dieser festgefahrenen Situation, angesichts der humanitären Katastrophe im Mittelmeer, den vielen Toten, dass ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wird." Die Schäden, die Italiens Innenminister Matteo Salvini angerichtet habe, würden damit gemindert, so Kopp.

Der Leiter der Europa-Abteilung bei Pro Asyl forderte einen europäischen Seenotrettungsdienst. "Das ist ganz zentral - das muss geschehen", sagte Kopp. Außerdem müsse es ein Ende haben, dass die libysche Küstenwache im Auftrag der Europäischen Union weiterhin tausende Menschen zurück in die Folter und Vergewaltigung schaffe: "Das muss enden, diese Kooperation." Darüber hinaus müsse Griechenland besser unterstützt werden, damit es Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen kann.