- Tourismusexperte Gürtler: "Cook-Pleite war Management-Fehlentscheidung"

Der britische Reiseveranstalter Thomas Cook ist pleite und damit gehen 178 Jahre Tradition zu Ende. Viele Urlauber gucken jetzt in die Röhre und Tausende sitzen fest. Andere wissen nicht, ob sie ihren gebuchten Urlaub überhaupt antreten können, davon sind auch deutsche Touristen betroffen. Doch dies deute nicht auf einen Dominoeffekt in der Reisebranche hin, sagte Matthias Gürtler im Inforadio. Er ist Chefredakteur des Branchenmagazins "Touristik aktuell".



Die Pleite von Thomas Cook sei zwar enorm, so Gürtler, aber sie sage erst einmal nichts konkretes über die Reisebranche selbst aus - höchstens, dass die Reisebranche mit sehr geringen Margen arbeite. "Der Kunde will oftmals nur das Preisgünstigste, so kalkulieren die Veranstalter und die Hotels. Das bringt am Ende nichts Gutes", sagte Gürtler.



Pleite als Resultat von Fehlentscheidungen

Die Pleite des Reisekonzerns habe primär mit Fehlentscheidungen des Managements zu tun, sagte der Chefredaktuer. Ebenso habe der Deal mit dem Unternehmen MyTravels nicht funktioniert. Dabei ging eine Milliarde Euro verloren, das wäre der Anfang vom Ende gewesen, so Gürtler. Hinzu komme die politische Unsicherheit aufgrund des Brexit.



Mögliche Condor-Pleite könnte Dominoeffekt auslösen

Die Tourismusbranche selbst diskutiert seit Jahren, so der Experte, dass es eine Konsolidierung des Marktes geben sollte - derzeit gäbe es eher zu viele Veranstalter. Große Konzerne und Mittelständler seien dabei aber sehr solide aufgestellt. Hier sei aus seiner Sicht nicht mit einem Dominoeffekt in der Branche zu rechnen, sagte der Tourismusexperte. Gefährlich könnte die Pleite des Ferienfliegers Condor werden. Bei einer Pleite von Condor wären auch andere Unternehmen betroffen.

Was machen Urlauber einer noch bevorstehenden Reise?

In den Herbstferien beginnt die nächste größere Reisewelle. Falls wegen der Insolvenz hier bereits bezahlte Urlaube ausfallen, ist das Prozedere dasselbe: Die Reisenden sollten den Sicherungsschein raussuchen, die zuständige Versicherung kontaktieren und die Erstattung der bereits geleisteten Zahlungen beantragen.



Es gibt eine Versicherung - wo ist das Problem?

Das Problem ist die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ausreichende Deckung. Abgesichert sind 110 Millionen Euro. Doch der Wert der betroffenen Reisen dürfte nach Schätzungen von Verbraucherschützern und Reisebüros deutlich höher sein. Der Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros geht von 300 bis 400 Millionen Euro aus.



Was ist die Folge, falls die Deckung nicht ausreicht?

Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft erstatten die Versicherungen die Reisekosten nur anteilig, falls der Schaden bei über 110 Millionen Euro liegt.



Wie viel Geld bekommen Urlauber dann konkret zurück?

Dies lässt sich erst sagen, wenn der Schaden auch wirklich bekannt ist. Für den einzelnen Urlauber können dies aber erhebliche Kosten sein. Falls - wie vom Verband der unabhängigen Reisebüros angenommen - der Schaden etwa dreimal so hoch ist wie die versicherte Summe, würden Kunden folglich nur ein Drittel erstattet bekommen. Wer also mit seiner Familie für 3000 Euro einen Pauschalurlaub in den Herbstferien gebucht hat, bekäme in diesem Szenario lediglich 1000 Euro erstattet.



Hat grundsätzlich jeder Kunde Anspruch aufs Geld?

Nein, die Haftung bezieht sich nur auf Pauschalreisen mit ihrem Komplettangebot von An- und Abreise und Unterkunft. Wer etwa eine Städtereise mit Eigenanreise gebucht hat, geht leer aus. Ebenso bei einer reinen Flugbuchung.



