- Thomas Cook-Pleite: Was das für die Kunden bedeutet

Von der Insolvenz des britischen Reisekonzerns Thomas Cook sind seit Montag viele Touristen betroffen. Insgesamt wohl 600.000 Reisende weltweit, darunter auch rund 140.000 Deutsche. Wie diese Menschen nach Deutschland zurückkommen, "können wir derzeit nicht sagen", teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Was Kunden jetzt tun können, haben wir mit Robert Bartel besprochen. Er ist Reiserechtsexperte bei der Verbraucherzentrale Brandenburg.



Wer eine Pauschalreise gebucht habe, der könne sich an die entsprechenden Ansprechpartner vor Ort wenden, so Bartel. Außerdem sollten Reisende ihre Versicherung kontaktieren, über die sie mit einem sogenannten Sicherungsschein abgesichert sind. Diese Versicherung wird für Urlauber aus Deutschland standardmäßig im Rahmen einer Buchung abgeschlossen. Diese Versicherung deckt auch das Risiko ab, wenn der Veranstalter den Reisenden nicht mehr zurückholen kann. In manchen Fällen organisiert der Versicherungsträger dabei die Rückreise, so der Fachmann.



Hotlines von Thomas Cook sind überlastet

Abgesichert sind durch den Sicherungsschein auch Urlauber, die im Rahmen einer Rückkehr ihren Flug selbst buchen.

Thomas Cook und Neckermann verweisen seit Montag auf ihren Webseiten darauf, das nicht alle Kundenanfragen beantwortet werden können. Urlauber sollten davon absehen, bei der Hotline anzurufen. Dies sei aus Verbrauchersicht sehr unbefriedigend, aber aufgrund der hohen Anfragezahl auch verständlich, so Bartel.



Zutritt zum Flieger verwehrt

Kunden, die am Montag oder Dienstag fliegen wollten, seien informiert worden, so der Rechtsexperte. Dennoch kann Kunden, die beispielsweise mit Neckermann eine Pauschalreise gebucht haben und nun mit Condor fliegen wollen, der Zutritt zum Flugzeug verweigert werden. Dies sei rechtens, so Bartel, da Condor hier der Vertragspartner sei. Dass dieser seine Leistungen erfülle, sei derzeit nicht gewährleistet. Reisende könnten dann beispielsweise selbst für ein Flugticket zahlen. Eher gehe er aber davon aus, dass die Kunden dann die gesamte Reise nicht anträten. Es sei momentan noch unklar, was mit den deutschen Tochterfirmen von Thomas Cook passiere.



Wer eine Reise in naher Zukunft plane, solle erst einmal abwarten und nicht bei den betroffenen Veranstaltern buchen. Wer bereits eine Reise gebucht hat, der sollte ebenfalls abwarten, welche Schritte das Unternehmen in den kommenden Tagen einleitet.

Hintergrund: Die Thomas-Cook-Pleite: Fragen und Antworten



Nach der Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook stehen auch viele deutsche Urlauber vor Problemen: Wer bezahlt wie viel für eine Ausweichunterkunft - und was ist mit der Rückreise? Hier einige Antworten.



Sowohl Thomas Cook als auch die deutschen Tochterunternehmen Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature haben erklärt, dass man nicht garantieren könne, dass Reisen, die heute oder morgen beginnen sollen, tatsächlich stattfinden. Man werde "Gäste mit Abreisen am 23. und 24. September baldmöglichst kontaktieren", heißt es auf den Websites der beiden Veranstalter. Der Verkauf von Reisen wurde jeweils gestoppt.

Condor fliegt - aber nicht mehr für Thomas Cook



Die deutsche Tochter Condor hält ihren Flugbetrieb hingegen aufrecht und wirbt auch weiter um Neubuchungen. "Wir führen den Flugbetrieb ganz regulär fort", sagte eine Sprecherin am Montagmorgen: Besorgten Kunden könne man mitteilen, "dass wir weiter fliegen und dass der Flug normal geht". Ein von Condor beantragter Überbrückungskredit wird jedoch derzeit von der Bundesregierung geprüft, insofern scheint noch unklar, wie es für Condor weiter geht.



Condor darf allerdings aus rechtlichen Gründen Urlauber, die mit Thomas-Cook-Veranstaltern gebucht haben, nicht mehr an ihr Reiseziel bringen. Da Thomas Cook nicht gewährleisten kann, dass gebuchte Reisen mit Abreisedatum 23. und 24. September stattfinden, dürfe man diese Passagiere "für Ihren Flug nicht annehmen, was uns außerordentlich leid tut", teilte Condor mit.

Staatliche Rückholaktion (fast) nur für britische Kunden



Die großangelegte Rückholaktion namens "Matterhorn" der britischen Regierung, bei der tausende Urlauber zurückgeholt werden sollen, bezieht sich nur auf britische Kunden von Thomas Cook. Eine Ausnahme sind Reisen mit dem Ziel Großbritannien: Hier werden alle Passagiere ungeachtet ihrer Nationalität ausgeflogen.



Die Bundesregierung verwies darauf, dass Thomas Cook Deutschland und Condor derzeit noch Rückflüge durchführen. Man beobachte die Lage aufmerksam.

Anzahlungen und Rückflug werden per Sicherungsschein erstattet



Während in Großbritannien der Staat für die Rückholung gestrandeter Urlauber aus dem Ausland aufkommt, springt bei Pauschalreisenden aus Deutschland im Fall einer Insolvenz des Veranstalters zudem ein Versicherer des Reiseveranstalters ein. Macht ein Veranstalter pleite, muss er den bereits gezahlten Preis für ausfallende Leistungen und die Aufwendungen für die Rückreise erstatten. Kümmern Sie sich selbständig um eine Rückreise, ist allerdings darauf zu achten, die Kosten so gering wie möglich zu halten, da nur notwendige Aufwendungen erstattet werden.



Ohne Aushändigung eines Sicherungsscheins darf ein Reiseveranstalter keine Anzahlung verlangen. Diesen Sicherungsschein erhalten Reisende vor Urlaubsbeginn als Nachweis, dass sich der Veranstalter für den Fall des Konkurses abgesichert hat. Das Dokument muss auf der Rückseite der Reisebestätigung abgedruckt oder an sie angeheftet sein. Es gibt Auskunft darüber, welche Bank die Bürgschaft übernommen hat oder welche Versicherung im Falle des Konkurses zahlt. An die angegebene Adresse müssen Reisende sich wenden, wenn ihr Veranstalter pleite geht.



Bei Kunden, die trotz der gesetzlichen Verpflichtung keinen Sicherungsschein erhalten haben, besteht dennoch die Möglichkeit, dass ihr Veranstalter eine Versicherung abgeschlossen hat und sie ihren Anspruch auf Rückerstattung des Reisepreises für ausgefallene Reiseleistungen und die Kosten für die Rückreise geltend machen können.

Erstattet werden nur ausfallende Leistungen



Erstattet wird im Falle des Veranstalterkonkurses immer nur der Reisepreis für ausfallende Leistungen sowie die Aufwendungen für die Rückreise. Entschließen Sie sich, Ihre Reise nicht abzubrechen, sondern am Urlaubsort zu bleiben und für Unterkunft und Verpflegung erneut zu zahlen, können Sie diesen Betrag nicht gegenüber dem Versicherer geltend machen.



Zwingt Sie der Hotelleiter jedoch, das Hotel zu verlassen und die Unterkunft noch einmal zu bezahlen, haben Sie keine Wahl: Sie müssen zahlen und dann sofort Ihre Koffer packen. Diese Kosten hat der Versicherer zu erstatten, ebenso wie die Kosten für die Rückreise selbst und eine gleichwertige Ersatzunterkunft bis zum nächstmöglichen Rückreisetermin sowie weitere Auslagen wie beispielsweise Telefonate.



Es kann auch vorkommen, dass zum Beispiel ein Hotelier die gebuchte Reiseleistung trotz des Konkurses des Veranstalters nicht verweigert und der Kunde im Hotel bleiben kann. In diesen Fällen braucht er die Urlaubsreise nicht abbrechen.

(Quelle: BR24)