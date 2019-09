dpa Bild: dpa

Mo 23.09.2019 | 06:05 | Interviews

- Korrespondentin: "Die Kanzlerin hat hier eine ganz starke Stellung"

In New York tagt an diesem Montag der Welt-Klimagipfel der Vereinten Nationen. Dutzende Staats- und Regierungschefs sprechen über die künftige Klimapolitik. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist auch angereist. USA-Korrespondentin Antje Passenheim erklärt, dass die Kanzlerin für ihre Klima-Pläne international mehr Anerkennung bekommt als in Deutschland.