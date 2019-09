- Wirtschaftsweiser: Klimapaket ist zu "zaghaft"

Am Freitag hat das deutsche Klimakabinett die Eckpunkte für sein Klimapaket vorgestellt – und bekommt dafür viel Kritik. Auch die "fünf Wirtschaftsweisen" - der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - zeigt sich unzufrieden. Der Vorsitzende Christoph Schmidt sprach sich im Inforadio für einen deutlich höheren CO2-Preis aus.

An den Eckpunkten zum Klimapaket der Bundesregierung kann Schmidt nur einige gute Ansätze erkennen: "Was positiv ist: In diesem Eckpunktepapier finden wir Passagen, die zeigen, dass es volkswirtschaftlich klar die sinnvollste Lösung ist, einen übergreifenden, einheitlichen CO2-Preis in den Mittelpunkt der Klimapolitik zu stellen." Auf lange Sicht wolle man demnach einen europaweiten Emissionshandel erreichen - "das ist schon ein gutes Ziel", so Schmidt. Doch das dauere viel zu lang, erklärte der Experte. "Und es wird viel zu zaghaft eingestiegen. Momentan spielt der CO2-Preis leider nur eine Nebenrolle."

Im europäischen Emissionshandel liege der Preis für eine Tonne CO2 zwischen 25 bis 30 Euro, erklärte der Präsident des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. "In der Größenordnung hätte man einsteigen müssen. […] Darunter, also bei 10 Euro einzusteigen, das kann doch kein Leitsignal sein." Zwar habe das Klimakabinett den Sachverständigen zugehört und Teile ihrer Ansichten auch in das Eckpunktepapier übernommen, so Schmidt. "Aber die Angst davor, mutig diesen Schritt zu gehen, einen Paradigmenwechsel dann auch ganz zu vollziehen […] - diesen Mut hatte die Koalition wohl offensichtlich doch nicht."