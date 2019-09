dpa Bild: dpa

Mo 23.09.2019 | 07:25 | Interviews

- Nonnemacher: "Ganz viele Mitglieder haben Bauchschmerzen"

In Brandenburg beginnen an diesem Montag die Verhandlungen für Regierungsbündnis aus SPD, CDU und Grünen. Die Grünen hatten eigentlich auf Rot-Grün-Rot gehofft, stimmten am Wochenende auf einem kleinen Parteitag aber trotzdem für die Kenia-Koalition - "mit 87 Prozent erstaunlich klar", sagte Fraktionschefin Ursula Nonnemacher im Inforadio. Man habe intensiv diskutiert.