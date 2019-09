- FDP-Politiker: Klimapaket der GroKo ist eine "Mogelpackung"

Beim Klimagipfel der Vereinten Nationen präsentieren in New York Dutzende Staats- und Regierungschefs am Montag die konkreten Ziele ihrer Länder im Kampf gegen den Klimawandel. Eingeladen hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres, um "mehr Ehrgeiz" einzufordern und die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu beschleunigen. Anschließend tagt bis zum Ende der Woche die UN-Vollversammlung.