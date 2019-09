- Nach Urteil zu Künast-Beleidigungen: "Hetzer werden sich ermutigt fühlen"

Die Grünen-Politikerin Renate Künast ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, gegen Beschimpfungen auf Facebook gegen sie vorzugehen. Das sorgt für viel Unverständnis - denn es fielen etwa Begriffe wie "Stück Scheiße" oder "Sondermüll". Das Gericht befand: Die Äußerungen stellten "keine Diffamierung der Person und damit keine Beleidigungen" dar. Der Strafrechtler und Blogger Udo Vetter sieht das ganz anders und ist zuversichtlich, dass das Bundesverfassungsgericht das Urteil kassieren wird.

Nach dem Urteil des Berliner Landgerichts wüste Beschimpfungen auf Facebook gegen die Grünen-Politikerin Renate Künast, seien keine Beleidigungen, hält der Strafrechtler Udo Vetter dagegen. "So etwas ist ehrverletzend und auch strafbar", sagte er im Inforadio. Auch im aufgeheizten, emotionalen Kontext - wie er in diesem Fall vorlag - seien die gefallenen Begriffe als Beleidigungen zu werten.

"Keine sachliche Kritik"



Aus Vetters Sicht waren es keine Beschimpfungen, die durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind, sondern so genannte Formalbeleidigungen. "Das sind Beleidigungen, selbst wenn sie in eine sachliche Kritik verpackt werden." Die Ausdrücke seien derart erniedrigend und beträfen die "Menschenwürde und die persönliche Ehre" von Künast in solch großem Ausmaß, dass dieser Umstand überwiege.



"Deswegen verstehe ich das gesamte Urteil nicht", fasst Vetter zusammen. Stattdesse könne man sogar darüber nachdenken, den neuen Volksverhetzungsparagraphen anzuwenden.

Je mehr Empörung, desto mehr erlaubt?

Zudem sei das Signal schwierig, welches von dem Urteil ausgehe: "Natürlich können sich Hetzer ermuntert fühlen", meint der Strafrechtler. Es müsse sich nur um ein Aufregerthema handeln: Je mehr Empörung, desto stärkere Begriffe dürften in der Folge verwendet werden.



Vetter ist zuversichtlich, dass die Revision - Künast hat sie bereits angekündigt - erfolgreich sein wird. "Das Bundesverfassungsgericht wird hier möglicherweise mal nicht die Meinungsfreiheit hochhalten, sondern auch zeigen, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit liegen." Das betrifft aus Vetters Sicht die Mehrzahl der beleidigenden Begriffe, die gegen Künast in den Facebook-Kommentaren verwendet wurden.