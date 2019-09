- Welt-Alzheimertag: "Zahl der Demenz-Patienten wird sich verdreifachen"

Jeden Tag erkranken in Deutschland mehr als 100 Menschen neu an Alzheimer, einer Form von Demenz. Deutschlandweit sind es etwa 1,7 Millionen Betroffene. Sylvia Kern von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft setzt angesichts steigender Zahlen auf Beratung und Hilfsangebote: "Es wird jeden von uns betreffen. Wenn wir Pech haben uns selbst." In jedem Fall aber werde künftig jeder Deutsche jemanden kennen, der demenzkrank ist.

Anlässlich des Welt-Alzheimertag am 21. September sagt Sylvia Kern von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft eine Verdreifachung der Demenzerkrankten-Zahlen bis Mitte des Jahrhunderts voraus. "Es wird jeden von uns betreffen. Wenn wir Pech haben, uns selbst", meint Kern im Inforadio. "Aber in jedem Fall jemandem in der Familie, im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, egal wo."

Ein Bluttest könnte eine Früherkennung ermöglichen



Wir könnten das Thema nicht länger beiseite schieben, wie es bislang häufig passiere, so Kern. Die Alzheimer-Gesellschaft setze vorwiegend auf Beratungs- und Hilfsangebote: "Der Bedarf ist riesig groß."



Hinzu komme, dass eine Diagnose schwierig sei: Viele Patienten bekämen eine späte oder gar falsche Diagnose. Therapien seien ohnehin zur möglich, um den Verlauf der Erkrankung zu verzögern, erklärt Kern. "Was nicht geht, ist Heilung bislang." Bald werde es jedoch einen Bluttest zur Früherkennung geben.

HINTERGRUND

In Deutschland haben etwa 1,7 Millionen Menschen Alzheimer oder eine andere Demenzerkrankung. Unter Demenz werden verschiedene Leiden zusammengefasst, bei denen die geistige Leistungsfähigkeit sehr stark zurückgeht. Die weitaus meisten Betroffenen haben Alzheimer.

SYMPTOME: Betroffene verlieren innerhalb von Jahren geistige Fähigkeiten und verändern sich in ihrer Persönlichkeit. Die Erkrankung führt in der Regel zu Hilflosigkeit und schwerster Bedürftigkeit sowohl in psychischer als auch in körperlicher Hinsicht. Viele erkennen ihre Angehörigen nicht mehr, manche werden aggressiv.

URSACHE: Bei Alzheimer sterben Hirnzellen ab. Es ist unklar, was genau im Gehirn passiert. Eiweißfragmente (Amyloid-Peptide) lagern sich im Hirn ab. Die Zellen schaffen es nicht, diese Ablagerungen loszuwerden. Sie stören die Reizübertragung zwischen Hirnzellen und machen sie so funktionsuntüchtig.

THERAPIE: Es gibt weder eine vorbeugende Impfung noch ein Heilmittel gegen Alzheimer. Medikamente können die Beschwerden allenfalls hinauszögern oder etwas lindern.

ALTER: Das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, steigt mit dem Alter. Vor dem 65. Lebensjahr sind nur wenige betroffen, unter den 85- bis 89-Jährigen leidet nach Auskunft der Deutschen Alzheimer Gesellschaft jeder Vierte an Demenz.

(Quelle: dpa)