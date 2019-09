- Experte Kalkuhl: "Klimapaket hat keine langfristige Lenkungswirkung"

Am Freitagmittag hat sich das Klimakabinett in Berlin auf Punkte im Klimapaket geeinigt - unter anderem soll es eine CO2-Bepreisung für Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas geben. Matthias Kalkuhl ist Professor für Klimawandel, Entwicklung und Wirtschaftswachstum der Universität Potsdam. Aus seiner Sicht ist die Bepreisung zu niedrig, um Effekte zu zeigen.



Das Klimapaket der Bundesregierung reiche nicht aus, um das Ziel des Pariser Abkommens - die Erderwärmung um 1,5 Grad Celsius zu begrenzen - zu erreichen. Hierfür wären die vereinten Anstrengungen aller Länder weltweit notwendig, so Kalkuhl. Aber auch die eigenen nationalen Ziele des Pariser Abkommens verfehle Deutschland mit dem Klimapaket, sagte er.



Preise für Emissionshandel zu niedrig

Positiv sei, dass ein Einstieg in die CO2-Bepreisung beschlossen wurde. Die infrastrukturellen Vorstöße werden in Zukunft hilfreich sein, sagte Kalkuhl. "Aber die Einstiegspreise, die jetzt festgelegt wurden, sind zu niedrig", so der Professor.



Denn in einem Gutachten für das Klimakabinett habe das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) vorgeschlagen, dass der Mindestpreis pro Tonne CO2 für den Emissionshandel bei 35 Euro, nicht wie jetzt vereinbart zehn Euro liegen müsste. "Langfristig brauchen wir Preise, die um die 100 Euro und noch höher liegen", sagte der Experte. Zu diesem Schluss kämen das MCC und andere Institute. Erst wenn die Preise merklich stiegen, gäbe es einen Lenkungseffekt durch die Marktwirtschaft auf die Verbaucher und damit letztlich auf das Klima.

Das Ergebnis des Klimapakets sei "zaghaft" und "reiche nicht aus", so Kalkuhl. "Das Ergebnis erreicht vor allem keine langfristige Lenkungswirkung, weil völlig unklar ist: Wie geht es ab 2026 weiter?" Ohne einen stabilen Rahmen gäbe es kaum Veränderungen oder gar Klima-Innovationen, so der Professor.

Hintergrund: Koalition einigt sich auf CO2-Preis und Entlastungen

Für mehr Klimaschutz in Deutschland soll ein CO2-Preis Benzin und Diesel, Heizöl und Erdgas verteuern. Auf dieses zentrale Element haben sich die Spitzen von Union und SPD am Freitag geeinigt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr. Der Start der Bepreisung des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) soll 2021 beginnen, auf einem niedrigen Einstiegsniveau.



Zunächst sollen Benzin und Diesel um etwa 3 Cent je Liter verteuert werden, in einem zweiten Schritt bis 2026 dann weiter auf 9 bis 15 Cent je Liter. Dies soll über einen Handel mit Verschmutzungsrechten organisiert werden, an dem sich etwa Mineralölfirmen beteiligen. Diskutiert wurde zunächst auch über eine CO2-Steuer.



Die große Koalition einigte sich nach nächtlichen Marathon-Verhandlungen im Gegenzug auch auf Entlastungen. So soll die Pendlerpauschale ab 2021 um 5 Cent pro Kilometer angehoben werden. Pro Entfernungskilometer können demnach 35 statt 30 Cent von der Steuer abgesetzt werden. Und wer eine alte Ölheizung gegen ein klimafreundlicheres Modell auswechselt, soll danach mit bis zu 40 Prozent der Kosten gefördert werden. Der Einbau neuer Ölheizungen soll ab 2026 verboten sein.



Nach den Beratungen des Koaltionsausschusses sollte das Klimakabinett der Bundesregierung über das geplante Konzept beraten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und die Spitzen von Union und SPD wollten es danach in Berlin vorstellen. Die schwarz-rote Koalition will für das milliardenschwere Klimapaket keine neuen Schulden aufnehmen. Die "schwarze Null" solle bleiben.



Ziel ist, dass Deutschland seine verbindlichen Klimaschutz-Ziele für das Jahr 2030 sicher schafft. Ein CO2-Preis bei Verkehr und Heizen soll klimafreundlichen Antrieben und Heizungen einen Schub zu geben.



Wie bereits diskutiert, soll Bahnfahren billiger werden, bestimmte Flüge sollen teurer werden. Der Ausbau des Ökostroms soll beschleunigt werden. Dazu gehört, dass beim Ausbau von Photovoltaik eine bisher geltende Förder-Begrenzung aufgehoben werden soll.

(Quelle: dpa)