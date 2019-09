Brandenburg: SPD will mit CDU und Grünen regieren

Die künftige Regierungskoalition in Brandenburg wird voraussichtlich ein rot-schwarz-grünes Bündnis. Was hat für die sogenannte Kenia-Koalition gesprochen? Mike Bischoff, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, meint: "Ein breiteres Bündnis hat mehr Widerhall beim Wähler." Die Zusammenarbeit mit der Linken dürfte damit Vergangenheit sein. Bischoff gibt aber auch zu: Die Sondierungen seien nicht leicht gewesen.



In einer gemeinsamen Kenia-Koalition in Brandenburg würden SPD, CDU und Grüne einen früheren Ausstieg aus der Braunkohle als 2038 anstreben. Es soll keine neuen Tagebaue mehr geben, kein Dorf soll mehr abgebaggert werden. Die drei Parteien verständigten sich in ihren Sondierungsgesprächen auch darauf, die Zahl der Polizisten von über 8000 auf 8500 Stellen aufzustocken, worauf SPD und CDU gedrungen hatten. Ein Zeitplan für die Beitragsfreiheit der Kitas soll erarbeitet werden - gleichzeitig wird eine verbesserte Betreuung angestrebt.

HINTERGRUND:

Im SPD-Vorstand von Brandenburg stimmten elf von zwölf anwesenden Mitgliedern für die Aufnahme von Verhandlungen mit Grünen und CDU - bei einer Gegenstimme. Der Grünen-Parteirat empfahl auf Grundlage eines Eckpunktepapiers nach längerer Diskussion ebenfalls die Aufnahme. Ein Kleiner Parteitag der Grünen entscheidet am Samstag noch darüber. Auch die Landesspitze der CDU stimmte mehrheitlich dafür.

In Deutschland wäre eine solche Koalition derzeit die einzige auf Länderebene aus SPD, CDU und Grünen mit der SPD als stärkster Partei. In Sachsen-Anhalt gibt es ein Bündnis von CDU, SPD und Grünen. Rot-Schwarz-Grün hätte eine Mehrheit im Brandenburger Landtag von sechs Stimmen. Ein rot-grün-rotes Bündnis mit der Linken, das eine Mehrheit von einer Stimme gehabt hätte, ist vom Tisch. Aus Kreisen der Linken hieß es: "Brandenburg braucht eine starke und gute Opposition."

