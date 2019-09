- SPD-Politiker zum Klimapaket: "Auf der weltweiten Bühne viel zu wenig"

Bahnfahren soll billiger werden, ein Auto mit einem hohen Kohlendioxid-Ausstoß dagegen teurer. Diese und weitere Maßnahmen werden im Klimapaket stehen, das die Bundesregierung an diesem Freitag vorstellt. SPD-Umweltpolitiker Ernst Ulrich von Weizsäcker findet die meisten deutschen Maßnahmen sinnvoll - fordert aber im Interview zusätzlich Anstrengungen auf internationaler Ebene.

Eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen, Ausbau erneuerbarer Energien und güstigere Bahntickets - diese und weitere Maßnahmen werden im Klimapaket stehen, das die Bundesregierung am Freitag vorstellt. SPD-Umweltpolitiker Ernst Ulrich von Weizsäcker ist zuversichtlich, dass diese Maßnahmen Veränderungen in Deutschland bringen werde: ein Bewusstsein, dass wir etwas ändern müssen und auch eine tatsächliche Verminderung der klimagefährdenden Emissionen.

Die weltweite Kohlekraft als Kritikpunkt

Von Weizsäcker mahnt aber auch an, dass die Anstrengungen nicht an der Landesgrenze enden dürfen. Man müsse beispielsweise auch auf Entwicklungsländer schauen: "Entwicklungsländer sagen, sie brauchen Wachstum. Im Moment werden 1000 neue Kohlekraftwerke auf der Welt gebaut - keines in Deutschland". Deutschland müsse politisch dafür sorgen, dass es an anderen Orten der Welt, lukrativer werde, nicht mehr auf Kohlekraft zu setzen. Eine geeignete Maßnahme sieht von Weizsäcker beispielsweise in einem globalen Handel von Klimazertifikaten.