- Lebenshilfe lehnt Trisomie-Bluttests als diskriminierend ab

Schwangere sollen Bluttests auf ein Down-Syndrom des Kindes künftig unter engen Voraussetzungen von den Krankenkassen bezahlt bekommen. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss beschlossen. Für Jeanne Niklas-Faust von der Lebenshilfe ist der Beschluss zu weich formuliert, wie sie im Interview erklärt. Das könne den Weg für eine flächendeckende Anwendung des Tests ebnen.



Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenhäusern und Kassen haben am Donnerstag beschlossen, dass Trisomie-Bluttests bei Schwangeren künftig von Krankenkassen bezahlt werden sollen - in begründeten Einzelfällen. Das Bundesgesundheitsministerium muss der Regelung noch zustimmen, damit die Regelung in Kraft treten kann.

Die Lebenshilfe, das bundesweite Netzwerk für Menschen mit geistiger Behinderung, lehnt die Bluttests als diskriminierend ab. Bundesgeschäftsführerin Jeanne Niklas-Faust erklärt im Inforadio-Gespräch, dass sie mit Tests in Einzelfällen gut leben könne. Allerdings seien einige Formulierungen des Beschlusses "wachs-weich": "Humangenetiker befürchten, dass damit der Wunsch den Test durchzuführen, alleine schon reichen könnte, dass Ärzte ihn durchführen - das wäre aus unserer Sicht ein Bruch mit den gesetzlichen Prinzipien der Krankenversicherung." Erfahrungswerte aus der Vergangenheit zeigten, dass Ärzte immer dann wenn Frauen Angst hätten, einem vergleichbaren Test zustimmten.