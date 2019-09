- Seniorenunion: "Grundrente könnte Altersarmut vermeiden"

Immer mehr Menschen sind in Deutschland auf Lebensmittel-Tafeln angewiesen - besonders ältere Menschen. Der Grund: Voranschreitende Altersarmut im Land. Welche Lösungen es dafür geben könnte, haben wir mit dem Bundesgeschäftsführer der Seniorenunion, Jan Peter Luther, besprochen.



Der demografische Wandel und eine damit eine Überalterung der Gesellschaft seien seit den 80er Jahren bekannt, so Luther. Tatsächlich sind statistisch gesehen nur rund drei Prozent der Älteren wirklich "altersarm", so der Bundesgeschäftsführer der Seniorenunion. Dazu zählen aber rechnerisch auch Ehepartner wohlhabender Personen, die zwar eine kleine Rente beziehen, aber dennoch durch ihren Partner gut abgesichert sind.



Luther sieht das Drei-Säulen-Modell aus staatlicher, betriebliche rund privater Rentenvorsorge kritisch, denn viele Geringsverdienerinnen und -verdiener könnten kaum etwas zur Seite legen für ihr Alter. Auch das Thema Grundrente beschäftigt die Seniorenunion intensiv. Die Grundrente wird kommen müssen in einer Form, die vertretbar ist", so Luther.