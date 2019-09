- Stadtplaner sieht Tacheles-Umbau als "eindimensionale Sache"

Das Berliner Tacheles galt einst als Vorzeigeprojekt alternativer Stadtkultur - jetzt soll auf dem Gelände ein neues Projekt entstehen. Wie verändert sich dadurch die Stadt? Sozialwissenschaftler Sigmar Gude sieht vor allem die Kreativszene ausgeschlossen von den Gestaltungsprozessen.



Die Entwicklung des Tacheles-Geländes überrascht ihn nicht, so Gude. Nachdem die kreative Szene des Tacheles aufgelöst war, war ihm klar, dass ein luxuriöser Bau an dessen Stelle folgen würde. Das hineingesteckte Geld müsse sich irgendwie auszahlen, so der Stadftforscher - junge Künstler hätten so kaum eine Chance auf Räume. "Es wird eine eindimensionale Sache", so Gude zur Entwicklung des Areals hin zu einem gehobenen Shopping-Komplex.



Gude sagte, die Gewerbemieten könnten im Zuge des Neubaus und der Umgestaltung steigen. Die Wohnungsmieten rund um das Gelände hingen "da nicht mehr so direkt dran", würden also wenig berührt von dem Bau. Gude bedauerte, dass die Stadtpolitik sich aus seiner Sicht nicht ausreichend eingemischt hätte - beispielsweise für mehr Selbstverwaltung der Kreativen. Doch dafür müsse auch Geld bereitsgestellt werden, sagte der Stadtplaner. Hier hätte es eine Chance in den 90er Jahren gegeben, aber zu diesem Zeitpunkt war das Bewusstsein dafür nicht da, so Gude.