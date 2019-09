- Linken-Politikerin: Waffenexportstopp nach Saudi-Arabien wird umgangen

Auch angesichts der Angriffe auf Ölanlagen Saudi-Arabiens sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel keinen Anlass, das deutsche Waffen-Exportverbot in das Land aufzuheben. Die Linken-Europapolitikerin Özlem Alev Demirel fordert: "Wir brauchen klarere Linien, dass keine deutschen Waffen eingesetzt werden im Jemen-Krieg." Denn in der Vergangenheit sei der Exportstopp schon über andere Länder umgangen worden.



Seit einem knappen Jahr liefert Deutschland keine Waffen mehr an Saudi Arabien - unter anderem wegen der Verwicklung der Saudis in den Bürgerkrieg in Jemen. Nach dem Drohnenangriff auf wichtige Ölanlagen Saudi-Arabiens, war in Deutschland die Forderung laut geworden: Der Rüstungsexportstopp gegen das Land solle aufgehoben werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erteilte dem eine Absage.

Partner für Friedensinitiativen

Auch die Linken-Europapolitikerin Özlem Alev Demirel erinnerte im Inforadio an das Leid der Menschen im Jemen. "Ich möchte gern Deutschland als Partner für Friedensinitiativen haben." Sie habe kein Verständnis dafür, dass dort deutsche Waffen im Einsatz seien.

Hintergrund sei, dass der Waffenexportstopp umgangen werde: In der Vergangenheit sei deutsche Rüstung exportiert worden über Umwege etwa über Italien. "Hier brauchen wir klarere Linien, dass keine deutschen Waffen eingesetzt werden im Jemen-Krieg", forderte Demirel.

HINTERGRUND:

SPD und Union hatten sich im März 2017 im Koalitionsvertrag auf einen Rüstungsexportstopp für die "unmittelbar" am Jemen-Krieg beteiligten Länder verständigt. Ein kompletter Exportstopp gegen Saudi-Arabien war jedoch erst im November 2018 nach der Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi verhängt und im März dieses Jahres um sechs Monate verlängert worden. Zum 30. September steht die Entscheidung über eine weitere Verlängerung an.

(Quelle: dpa)