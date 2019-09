dpa Bild: dpa

- Zwischenbilanz der SPD-Chefsuche: Noch kein Favoriten-Duo erkennbar

Im Rennen um die SPD-Parteispitze ist Halbzeit. Bisher war es bei jeder der Regionalkonferenzen voll: Die Parteibasis interessiert sich für die Kandidaten für den Chefposten. So auch in Berlin, berichtet Hauptstadt-Korrespondentin Angela Ulrich. Es kamen sowohl junge Leute als auch alte Parteimitglieder ins Willy-Brandt-Haus und es gab sogar Public Viewing in der Stadt.