- Energieexpertin: Gerade die Städte können klimaneutral sein

Bis 2030 will Berlin aus der Kohlenutzung auszusteigen. Damit das möglich ist, muss mächtig investiert werden: Es braucht ein neues Gaskraftwerk. Claudia Kemfert, Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), kritisiert diesen "fossilen Zwischenschritt". Sie sagt aber auch: "Wir können klimaneutral sein." Gerade in der Stadt. Wichtig dafür sind Gebäudesanierung, alternative Energien und ÖPNV.

Nach Meinung der Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ist eine Klimaneutralität machbar. Mit Fernwärme, alternativen Energieformen - wie Biomasse, Abwärme und Geothermie - umfassenden Gebäudesanierungen, Elektromobilität, mehr ÖPNV sowie Rad- und Fußverkehr sei dies möglich, sagt Claudia Kemfert im Inforadio.

Gerade in größeren Städten seien die Voraussetzungen dafür gut: "Wir können klimaneutral sein." Dass Berlin ab 2030 keine Steinkohle mehr nutze, findet Kemfert gut. Sie kritisiert aber auch: "Ich hätte mir gewünscht, man hätte schon früher in Abwärme, Biomasse und Geothermie investiert." Die Stadt habe viel zu lange auf Kohle gesetzt.

Ein Haus sollte so viel Energie produzieren, wie es verbraucht



"Es wurde nicht schnell genug umgesteuert, so dass wir jetzt noch diesen fossilen Zwischenschritt haben", sagt die Energieexpertin. Um die Energieversorgung zu decken, wird in Berlin ein Gaskraftwerk nötig sein. Damit seien neue Kosten verbunden. Die allerdings gäbe es auch bei der Kohle, da der CO2-Ausstoß teurer werde, so Kemfert.

Wichtig ist es aus Sicht der Expertin, dass die Häuser in der Stadt besser energetisch saniert und die Umbauten finanziell besser unterstützt werden. "Im Optimum nutzt ein Haus so viel Energie, wie es selber produziert." Erzeuge es mehr, könne das sogar verkauft werden.