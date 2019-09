imago images / UPI Photo Bild: imago images / UPI Photo

Di 17.09.2019 | Interviews

- Parlamentswahlen in Israel: "Patt-Situation ist zu erwarten"

Rund 6,4 Millionen Bürger in Israel wählen ein neues Parlament. Es ist schon der zweite Urnengang in diesem Jahr. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu war es nach der Wahl im April nicht gelungen, eine Regierung zu bilden. Kerstin Müller war Staatsministerin im Auswärtigen Amt und Direktorin der Böll-Stiftung in Tel Aviv. Sie rechnet mit einem erneuten Kopf-an-Kopf-Rennen.