- Mittlerer Osten: "Angriff hat iranische Handschrift"

In Saudi-Arabien brennen gewaltige Öl-Anlagen. Aktuell wächst die Befürchtung, es könnte zu einem neuen bewaffneten Konflikt im Mittleren Osten kommen. Die USA machen den Iran für den Drohnen-Angriff auf die saudischen Ölanlagen verantwortlich und drohen offen mit einem Militäreinsatz. "Die Situation ist weitaus gefährlicher und problematischer als noch vor einigen Wochen", sagt der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Bijan Djir-Sarai. Der Politiker hat selbst iranische Wurzeln.



Iranische Schritte sehen nicht nach einer Problemlösung aus, sagt Bijan Djir-Sarai. "Der Angriff hat aus meiner Sicht eine ganz klare Handschrift - und das ist die iranische Handschrift." So operierten proiranische Milizen von Jemen oder dem Irak aus nicht ohne die Zustimmung Teherans.



Der FDP-Politiker betont, dass es unterschiedliche Lager im Iran gebe. So haben seiner Ansicht nach Hardliner kein Interesse an einer diplomatischen Lösung. Die offizielle Regierung wolle hingegen, dass das Atomabkommen weiter bestehe. "Für die Europäische Union ist das eine schwierige Situation. Die EU tut alles, damit das Abkommen irgendwie funktioniert. Aber Aktionen dieser Art machen es wahnsinnig schwer."



Außerdem fehlten für die EU geeignete Instrumente, um Lösungen für die Region zu finden. Laut Djir-Sarai seien unterschiedliche Abkommen nötig - etwa um über das Raketenprogramm zu reden oder die Rolle des Irans in der Außenpolitik. Seitdem die Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen ausgetreten sind, seien "Irangeschäfte sind außerordentlich schwierig."