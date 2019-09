- Linguist: "Interview zeigt, was Höcke von Demokratie hält"

Ein Interview des ZDF mit dem Thüringer AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke hat mit einem Eklat geendet. Darin ging es um die Sprache des Politikers und um NS-Begriffe. Höcke brach das Interview ab. Thomas Niehr, Professor am Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft der RWTH Aachen, beschäftigt sich mit der Sprache in der Politik. Im Inforadio sagt er, die AfD spiele mit Begriffen, um zu provozieren.

Interessanter als die Sprache sei an diesem Interview aber, was am Ende passiert. "Das zeigt deutlich, mit wem wir es da zu tun haben." Dass Höcke dem Journalisten mit massiven Konsequenzen drohe und das Interview abbreche, zeige, was "Höcke und Konsorten von Öffentlichkeit und Demokratie halten." Und weiter sagt Niehr: "Es lässt nichts Gutes ahnen, wenn solche Leute wirklich mal die Macht haben, Journalisten Vorschirften zu machen."



Dass die AfD Menschen beleidige und die NS-Vergangenheit verharmlose, sei nicht das, "was eine demokratische Gesellschaft in der Öffentlichkeit will", so der Sprachwissenschaftler.