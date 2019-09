imago images / Schöning Bild: imago images / Schöning

Mo 16.09.2019 | 13:05 | Interviews

- Gas und Biomasse: Strategien zum Ausstieg aus Steinkohle

Berlin will vollständig aus der Kohleverstromung und -fernwärme aussteigen. In einer Machbarkeitsstudie wurde untersucht, wie die Kraftwerke Reuter West und Moabit ohne Kohle betrieben werden können. Umweltsenatorin Regine Günther hat die Studie am Montag vorgestellt. Demnach soll übergangsweise Erdgas die Steinkohle im Kraftwerk Reuter West ersetzen. Der landespolitische Reporter Jan Menzel berichtet über die Einzelheiten.