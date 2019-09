- FUSS e.V.: "SUV sind nicht das Kernproblem, sondern Tempo"

Vier Fußgänger starben als ein SUV von der Berliner Invalidenstraße abkam. In einer Petition fordern nun viele Menschen verkehrsberuhigende Maßnahmen. Roland Stimpel, Bundesvorstand von FUSS e.V., hofft auf einen "Symbolort" in der Stadt. Seine Vorschläge: Tempo-30-Zone, mehr Blitzeranlagen und die 50 Parkplätze sollen einem Radweg weichen.



Nach dem schweren Unfall in der Berliner Invalidenstraße mit vier toten Fußgängern fordert

Roland Stimpel von FUSS e.V., dort die Parkplätze zu entfernen. Die Straße sei eng: "50 Parkplätze behindern ungefähr 5000 Menschen, die dort täglich vorbei wollen." Das sei für diese Straße zu viel: "Jemand muss weg", folgert Stimpel vom Bundesvorstand des Fachverbands Fußverkehr im Inforadio.



Deshalb schlägt Stimpel vor, die Parkplätze zu Radwegen zu machen. Sein Ziel: "Ein Symbolort in der Stadt. SUV seien nicht das Kernproblem, sondern der mangelnde Platz und die Geschwindigkeit.

Automatische Erkennung von Tempolimits



Helfen könne auch eine Tempo-30-Zone - denn eine verminderte Geschwindigkeit ermögliche erst "sichere Räume für schwächere, ungepanzerte Verkehrsteilnehmer", sagt Stimpel. Wenn ein Mensch mit Tempo 30 gerammt werde, sinke die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt drastisch - vor allem im Vergleich zu Tempo 50, so Stimpel. Zusätzliche Blitzeranlagen sollten das kontrollieren.

Der Vorschlag aus dem Fußgängerverband: Im Zuge des automatisierten Fahrens sollte die Technik des Tempolimiterkennens eingebaut werden. Werde eine Tempo-30-Schild erkannt, dürfe automatisch nicht schneller gefahren werden. "Das wäre ein ungeheurer Gewinn an Verkehrssicherheit, an Lebenszeit und an vermiedenem Leid."