- Nach Diagnose: "Jüngere bleiben lebenslang Krebspatienten"

Der Krebs ist in Deutschland die zweithäufigste Todesursache. Jährlich erkranken auch viele junge Menschen daran: 15.000 Männer und Frauen zwischen 18 und 39 Jahren. Diese stehen vor besonderen finanziellen und sozialen Herausforderungen, etwa weil sie ihre Ausbildung nicht abschließen können. Das hat Prof. Diana Lüftner im Inforadio erklärt. Sie ist Oberärztin an der Charité mit Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie.

Junge Erkrankte befinden sich der Untersuchung nach, in einer speziellen Situation. So haben sie etwa kein Anrecht auf Arbeitslosengeld und ihnen fehle oft ein finanzieller Puffer, erklärt die Professorin. Die Kosten für die Therapie werden von den Krankenversicherungen übernommen. Allerdings müssten die jungen Menschen Zusatzkosten zunächst selbst tragen, so lange ihre Erkrankung nicht als chronisch diagnostiziert werde.



Außerdem bemängelt Diana Lüftner eine Stigmatisierung der Patienten. Bei der Aufnahme eines Kredits müssten die Betroffenen angeben, dass sie eine Erkrankung haben. "Wir setzen uns dafür ein, dass nach einem Zeitraum von fünf Jahren die Meldepflicht gegenüber entsprechenden Versicherern herausgenommen wird.", sagt sie. Von der Politik wünscht sich die Professorin mehr Aufmerksamkeit für das Problem, damit daraus Konsequenzen ermittelt werden können.