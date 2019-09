Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen am Freitag in einem Koalitionsausschuss erneut über ein umfangreiches Set an Klimaschutz-Maßnahmen beraten. Beschlüsse sollen am 20. September fallen. Die Zeit wird knapp und bei einigen Themen herrscht noch große Uneinigkeit. Im Inforadio erklärt der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Kahrs (SPD), dass das Klimakabinett erst der Anfang einer großen Debatte sei.