- Vašek: "Deutscher Automythos bröckelt"

Die Internationale Automobilausstellung (IAA) öffnet am Samstag für das Publikum. Begleitet wird diese von Protesten. Dabei demonstrieren die Menschen unter anderem für eine Mobilitätswende. Im Inforadio sagt der Philosoph Thomas Vašek: "Wir müssen uns von der Abhängigkeit von der Automobilindustrie befreien." Vašek beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Auto und hat das Buch "Land der Lenker" geschrieben.



Es sei aber inzwischen etwas in Bewegung geraten, erklärt der Philosoph: "Der deutsche Automythos bröckelt." Fahrer von großen Geländewagen etwa müssten sich wegen ihres Einflusses auf das Klima rechtfertigen. Außerdem wachse die Bereitschaft der jungen Genaration, auf das Auto zu verzichten.

Der Umstieg auf Elektroauto habe Vor- und Nachteile, sagt Vašek. Denn auch E-Autos brauchen Platz. Die Autoindustrie versuche, die Elektromobilität als neues Statussymbol einzuführen.

"Wir müssen uns von der Abhängigkeit von der Automobilindustrie befreien", so der Philosoph. Dass die deutsche Wirtschaft ohne Autoindustrie zusammenbrechen würde, dieses Szenario hindere am Nachdenken, sagt er: "Das kann es nicht sein, in meinen Augen."