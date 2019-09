- Spreepark: "Riesenrad wird sich wieder drehen"

Der Berliner Spreepark öffnet am Samstag und Sonntag seine Türen für Interessierte. Zu den Tagen des offenen Spreeparks haben die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und die Grün Berlin GmbH geladen. Dabei können die Besucher sehen, wie in Zukunft dort Kunst, Kultur und Natur verbunden werden sollen. Man sei aber noch offen für Anliegen, das hat Christoph Schmidt, Geschäftsführer von Grün Berlin, im Inforadio erklärt.

Viele Hinweise von verschiedenen Interessengruppen seien schon in die Rahmenplanung eingebunden worden, so Schmidt. Diese Pläne könnten sich die Besucher ansehen und an Führungen teilnehmen. Was aber die Restaurants oder Fahrgeschäfte angehe, könnten noch Nutzerinteressen formuliert werden.

Der Geschäftsführer von Grün Berlin sagt im Inforadio: "Das Riesenrad wird sich wieder drehen." Dies sei ein besonderes Anliegen aller gewesen. Allerdings werde es keine Freizeitparknutzung mit Fahrgeschäften wie zuletzt geben. Vielmehr werde Kunst, Kultur und Natur verbunden.