Deutsche Bahn versinkt in Schulden

Die Deutsche Bahn befördert jeden Tag Millionen Fahrgäste - und das soll in der Zukunft noch viel mehr werden, auch um die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen. Doch die Bahn ist seit Jahren chronisch überschuldet. Allein in diesem Jahr fehlen der Bahn drei Milliarden Euro. Das hat der Bundesrechnungshof bekannt gegeben. Inforadio-Bahnexperte Johannes Frewel erklärt, was bei der Bahn schiefläuft.





Es gibt eine ganze Reihe von Gründen warum es bei der Deutschen Bahn nicht so läuft wie geplant. „Vor allem in der Frachtsparte ist die Bahn einfach nicht wettbewerbsfähig“, sagt Inforadioreporter Frewel. „Und es gibt eben Wettbewerber die konkurrenzfähig sind.“ Die Folge ist, dass die Bahn die Hälfte der Einnahmen im Frachtverkehr verloren hat, aber weiterhin die Kosten für den Erhalt der Infrastruktur trägt. Ähnlich sieht es im Regionalverkehr aus. „Auch der Regionalverkehr wird im Wettbewerb ausgeschrieben und nicht jeder Auftrag geht an die Bahn“, erklärt Frewel.

Der andere Grund für die steigenden Schulden sind die großen Investitionen der Deutschen Bahn. „Die Bahn investiert so viel wie eigentlich noch nie und das schlägt sich jetzt nieder“, so Frewel. Dabei hat die Bahn immer größere Probleme neue Kredite am Kapitalmarkt zu bekommen. „Wenn die Verschuldung steigt, greifen sofort die Mechanismen und du musst mehr zahlen“, erklärt Frewel.

Die Verkehrswende muss auch mit Steuergeldern finanziert werden

Die Bahn hat in ihrem Bericht an den Bundesrechnungshof auch eingeräumt, dass bereits geplante Investitionen nicht mehr aus eigener Kraft finanziert werden können. Für den Kauf neuer Züge, den Bau neuer Strecken, Sanierungen und Großprojekte wie Stuttgart 21 fehlt der Bahn das Geld.

Damit die angestrebte Verkehrswende gelingt und mehr Menschen auf die Bahn umsteigen, soll aber eigentlich weiter in den Ausbau der Bahnnetze und in den Fernverkehr investiert werden. „Die Verkehrswende und die Energiewende sind eben auch gesellschaftliche Aufgaben und da muss dann auch der Steuerzahler mitfinanzieren,“ sieht Frewel hier nicht nur die Bahn in der Verantwortung.