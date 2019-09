imago-images/Ralph Peters Bild: imago-images/Ralph Peters

Fr 13.09.2019 | 06:25 | Interviews

- Evangelische Kirche in die Seenotrettung: "Wir brauchen politische Lösungen"

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat bekannt gegeben, dass sie zusammen mit anderen Organisationen ein Schiff kaufen will, das sich an der Seenotrettung im Mittelmeer beteiligen wird. Damit wird eine Resolution des Evangelischen Kirchentags umgesetzt. Im Inforadio betont der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strohm, dass politische Hürden bei der Flüchtlingsunterbringung abgebaut werden müssten, um einfacher Lebensrettung zu gewährleisten.



Wenn ein Leben in Gefahr sei, dann stände die Kirche bereit, um es zu retten, sagte Bedford-Strohm im Interview. Dazu gehöre die Seenotrettung, genauso wie die Beschützung der Menschen die sich auf den Weg durch die Wüste machen, um aus ihren Heimatländern zu fliehen. Insgesamt wolle die Evangelische Kirche auf eine politische Lösung drängen: "Es darf keine langen Verhandlungen mehr geben, ob ein Schiff nun an Land gehen darf oder nicht", betonte Bedford-Strohm. Die politischen Hürden für viele der Länder seien einfach zu hoch. Hinzu käme, dass es keine einheitlichen und klaren Verteilmechanismen gebe, die die Küstenländer entlasten könnten. Gleichzeitig erklärten sich aber viele (küstenferne) Städte bereit Flüchtlinge aufzunehmen. Politische Maßnahmen ließen das aber oft gar nicht zu.



"Den Pull-Effekt gibt es nicht"