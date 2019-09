imago-images/Felix Zahn Bild: imago-images/Felix Zahn

Fr 13.09.2019 | 07:05 | Interviews

- Klimadebatte: "Das Instrument ist egal, das Ziel muss erreicht werden"

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen am Freitag in einem Koalitionsausschuss erneut über ein umfangreiches Set an Klimaschutz-Maßnahmen beraten. Beschlüsse sollen am 20. September fallen. Die Zeit wird knapp und bei einigen Themen herrscht noch große Uneinigkeit. Im Inforadio erklärt der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Kahrs (SPD), dass das Klimakabinett erst der Anfang einer großen Debatte sei.



"Alle müssen gemeinsam überlegen, wie wir den Klimawandel angehen können", betonte Kars. Die wichtigsten Kriterien sei dabei vor allem soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vereinbarkeit: "Wir dürfen dabei nicht Millionen Arbeitsplätze verlieren", so Kars.

Ziele müssen erreicht werden