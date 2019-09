- Pharmakonzerne steigen aus Antibiotika-Forschung aus

Die Forschung an neuen Antibiotika ist teuer und rechnet sich offenbar nicht mehr für die großen Pharmakonzerne. Nach Norvatis und Sanofi hat auch der weltweit größte Gesundheitskonzern Johnson&Johnson die Forschung gegen resistente Keime gestoppt, hat ein Team des Norddeutschen Rundfunks recherchiert. Christian Baars vom NDR erklärt, was der Rückzug der Pharmakonzerne bedeuten könnte.



Zu den Gründen warum sie die weitere Erforschung von Antibiotika einstellen, haben sich die Pharmakonzerne Novartis, Sonarfi und Johnson & Johnson bisher kaum geäußert. „Es ist schwierig mit den Pharmakonzernen ins Gespräch zu kommen“, sagt NDR-Reporter Baars. Deswegen fragte das Rechercheteam des NDR beim deutschen Pharmaverband nach. Das Grundproblem sei, dass es keinen Markt für Antibiotika gäbe, dass man kein Geld mit Antibiotika verdienen könne, so der Pharmaverband.

„Das heißt, man steckt viel Geld in die Entwicklung und Erforschung dieser neuen Medikamente, kann sie dann aber nur sehr wenig verkaufen“, sagt Baars. Der Pharmaverband fordert deswegen grundlegende Änderungen, etwa eine Milliardenprämie an die Unternehmen, die es schaffen ein neues Medikament zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. „Aber genau an der Stelle beginnt natürlich die Diskussion, wer soll das bezahlen“, so Baars.

Antibiotika sind unverzichtbar für die moderne Medizin

Ein möglicher Lösungsansatz, der auch schon von den Vereinten Nationen und der WHO diskutiert wurde, ist ein globaler Fond, in den alle Pharmakonzerne einen gewissen Beitrag einzahlen und aus dem dann diejenigen Unternehmen etwas bekommen, die an der Erforschung von Antibiotika arbeiten.

„Antibiotika bilden das Rückgrat der gesamten modernen Medizin“, sagt Baars. Ohne Antibiotika werden Operationen und Krebsbehandlungen viel gefährlicher, weil es viel schneller zu tödlichen Infektionen kommen kann. Baars stellt klar: „Wir brauchen eigentlich ständig neue Antibiotika, um gegen sich weiterentwickelnde Resistenzen neue Mittel zur Verfügung zu haben."