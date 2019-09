dpa/ Fabrian Sommer Bild: dpa/ Fabrian Sommer

Do 12.09.2019 | 07:05 | Interviews

- Lühmann: Brauchen mehr kleine E-Autos

Am Donnerstag eröffnet Bundeskanzlerin Angela Merkel die Internationale Automobil Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main. Die für Deutschland so wichtige Branche befindet sich allerdings mitten im Umbruch. Darüber hat SPD-Obfrau im Verkehrsausschuss, Kirsten Lühmann, im Inforadio gesprochen. Grundsätzlich spricht sie sich für mehr E-Mobilität aus, sagt aber: "Klimatechnisch ist der Lithium-Ionen-Akku noch nicht die optimale Batterie."

Viele Hersteller setzen noch auf PS-starke große Fahrzeuge. Nur VW zeige kleinere, sparsamere Fahrzeuge und kleine E-Mobile. "Ich glaube, da müssen wir hin", sagt Lühmann. Bisher seien E-Autos zu teuer, wenn sie breit auf den Markt gebracht werden sollten. Viele Privatleute würden Gebrauchtfahrzeuge kaufen und "Elektromobile sind einfach noch als Gebrauchtfahrzeuge im Markt."

Preis und Herstellung wichtig bei E-Autos

Bei den Elektroautos seien die Hersteller in der Entwicklung. "Es geht mir nicht nur um den Preis, sondern auch darum, wie werden die Fahrzeuge hergestellt." In E-Fahrzeugen sind vor allem Lithium-Ionen-Batterien verbaut. "Die ist aus klimatechnischen Gründen nicht ganz optimal", so Lühmann. Die Hersteller arbeiten an anderen Techniken. Das sei genauso wichtig wie der Preis.



Auch Hybridfahrzeuge sind laut der SPD-Obfrau nicht die dauerhafte Lösung, "Denn wir wollen ja weg vom reinen Verbrenner, es sei eben wir reden über den Kraftstoff, der da reinkommt." Anstelle von mineralölbasierten bevorzugt Lühmann synthetische Kraftstoffe.

"Abschaltvorrichtung zu benutzen wäre dumm"

Nach Recherchen des SWR wurde auch in Dieseln der Euro-6-Norm Abschaltvorrichtung eingebaut. Dazu sagt Lühmann: "Das wäre ziemlich dumm, weil wir nach dem Dieselskandal die Prüfverfahren verbessert haben und die Gesetze geändert sind." Lühmann halte es auch deswegen für dumm, weil die Technik da sei. "Wir haben sogar Nachrüsttechnik für alte Diesel. Dass man bei Neufahrzeugen diese Technik nicht einsetzt, wäre mir unverständlich."