- Sozialwissenschaftler: "Das System Mugabe besteht weiterhin"

Er startete seine politische Karriere als Freiheitskämpfer, der gegen die Rassentrennung in Simbabwe vorging und endete als brutaler Diktator. Jetzt ist der langjährige Ex-Präsident Simbabwes Robert Mugabe im Alter von 95 Jahren gestorben. Warum auch nach seinem Tod keine größeren Veränderungen zu erwarten sind, erklärt der Sozialwissenschaftler Christian von Soest.



Der Experte des German Institute for Global and Area Studies sieht auch nach dem Tod des ehemaligen Dikators Robert Mugabe keine großen Veränderungen auf Simbabwe zukommen. "Natürlich ist Robert Mugabe vor zwei Jahren vom Militär aus dem Amt entfernt worden. Aber auch sein Nachfolger kommt aus der engen Führungsriege von Mugabe kommt," sagt Christian von Soest.

Obwohl der neue Präsident Emmerson Mnangagwa versprochen hatte die Menschenrechte zu stärken, hat sich wenig getan. "Auch die ökonomische Krise ist nicht besser geworden. Sie hat sich in den letzten Monaten eher noch verschlimmert," meint von Soest. "Das Land befindet sich noch immer in einer politischen und vor allem auch wirtschaftlichen Krise."

Der Experte des GIGA-Forschungsinstitut sieht Korruption und die Unterdrückung der politischen Opposition nach wie vor als grundlegende Probleme in Simbabwe. Schuld daran sei die fehlende Demokratisierung, die in Simbabwe nach der Unabhängikeit 1980 ausgeblieben ist, so von Soest.