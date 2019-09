dpa Bild: dpa

Fr 06.09.2019 | 12:05 | Interviews

- Schulze will Plastiktütenverbot durchsetzen

In Deutschland ist der Verbrauch von Plastiktüten zuletzt deutlich zurückgegangen. Für Bundesumweltministerin Svenja Schulze reicht das aber noch nicht aus. Sie will ein komplettes Verbot von Plastiktüten. Dazu hat sie einen Gesetzentwurt erarbeiten lassen, über den die Bundesregierung jetzt abstimmen wird. Hauptstadt-Korresspondent Matthias Reiche erklärt, was die Ministerin vorhat.